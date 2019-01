Der Wind bleibt Mallorca zum Wochenstart treu

Der Wind nahm am Sonntagmittag (27.1.) auf Mallorca mehr und mehr zu. Böen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 90 Stundenkilometer fegten vom Südwesten her über die Insel. Dabei schien aber die meiste Zeit die Sonne. In Palma wurde es 17 Grad warm, nachts 6 Grad kalt. In Lluc wurde es mit 14 Grad am kältesten, in der Nacht zum Montag droht dort Bodenfrost mit -3 Grad.



Zum Wochenbeginn bleibt es windig, die nordöstlichen Winde erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer in der Tramuntana. Vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen. Die Temperaturen sinken in Palma auf 14 Grad, nachts werden 7 Grad erwartet. In Felanitx werden 15 Grad erreicht, nachts 9 Grad. In Lluc bleibt es mit 10 Grad frisch, nachts nicht mehr ganz so kalt mit 2 Grad. /lk