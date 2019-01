Pleitenserie: Guardia Civil fasst verhinderten Einbrecher in Inca

Die Guardia Civil hat einen Mann festgenommen, der an Diebeszügen in einer Bank und mehreren Geschäften auf Mallorca gescheitert ist.

Der 60-Jährige hatte am 17. Januar mehrere Einbrüche in Inca angegangen, wie es in einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Montag (28.1.) heißt. Registriert sind fünf nächtliche Einbruchsversuche. An den Türen der Geschäfte entstand erheblicher Sachschaden, die von einem Hammer herrühren. Der Täter konnte sich jedoch keinen Zugang verschaffen.

Auch bei einer Bank versuchte der Mann aus Inca sein Glück. Zwar konnte er schließlich ins Innere eindringen, scheiterte aber dort an den Sicherheitsmaßnahmen und musste ebenfalls unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Der Verdächtige wurde noch am selben Tag festgenommen, nachdem die Beamten der Guardia Civil Augenzeugen vernommen, den Tatort besichtigt und die Aufnahmen von Sicherheitskameras überprüft hatten. /ff