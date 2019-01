Starker Wind und hohe Wellen rütteln an der Insel

Heftige Windböen rütteln seit Sonntagnachmittag (27.1.) an Mallorca und haben für eine Reihe von Zwischenfällen gesorgt. Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Montag mehrfach ausrücken, unter anderem um umgestürzte Bäume von der Fahrbahn zu entfernen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die heftigen Windböen lassen erst am Montagmittag (28.1.) nach. Das spanische Wetteramt Aemet gibt für die Insel die Warnstufe Gelb aus. Diese gilt am Montag für Wind und Wellen, an den Folgetagen nur noch wegen rauer See. Seien Sie vorsichtig bei Spaziergängen an der Strandpromenade. Hohe Wellen haben schon so manchen Passanten überrascht und ins Meer gezogen.

Die Windböen in der Nacht auf Montag waren zudem deutlich heftiger, als die Meteorologen zunächst angenommen hatten. An dem Gipfel von Alfàbia bei Bunyola blies der Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 127 Stundenkilometern.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Der Montag beginnt überwiegend sonnig. Nur vereinzelt soll es zu Regenschauern kommen. Die Temperaturen erreichen Werte von bis zu 15 Grad, nachts fällt das Thermometer in Palma de Mallorca auf 7 Grad, in Sa Pobla auf 5 Grad und in Lluc auf 2 Grad.

Auch am Dienstag kommt es bei überwiegend heiterem Himmel zu vereinzelten Schauern. Bei sinkenden Tiefsttemperaturen können diese ab 1.000 Höhenmetern als Schnee fallen. In Lluc wird nachts der Gefrierpunkt erreicht.

Am Mittwoch bleibt das Wetter ähnlich: überwiegend klarer Himmel mit einzelnen Schauern. Der Wind bläst wieder stärker aus westlichen Richtungen. /tg