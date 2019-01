Es bleibt windig auf Mallorca

Can Pastilla am Dienstagmorgen.

Der Wind bleibt Mallorca auch in den kommenden Tagen treu: Für Mittwoch hat der Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen starker Windböen an der Nordküste der Insel ausgegeben. In Kraft ist zudem weiterhin Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen vor der Küste - am Dienstag (29.1.) für das Gebiet von Menorca, am Mittwoch auch für Mallorca mit Ausnahme der Südostküste und am Donnerstag für die gesamte Südküste. Immer wieder unterschätzen Spaziergänger die Kraft der Wellen, und es kommt zu gefährlichen Zwischenfällen.

Am Dienstag ist es auf Mallorca meist bewölkt, es kann vor allem am Nachmittag örtlich regnen. Der Wind weht kräftig aus dem Norden und dem Westen. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad, im Gebirge auf bis zu 12 Grad. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 2 Grad (Lluc) und 7 Grad (Felanitx).

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Ähnlich geht es am Mittwoch und Donnerstag weiter: viele Wolken, ortsweise etwas Regen, stabile Temperaturen. Die Windböen erreichen laut Prognose Geschwindigkeiten von 70 bis 90 Stundenkilometer. /ff