Es wird kalt und schmuddelig auf Mallorca

Angesichts der Wetterprognose auf Mallorca könnte The Cure darauf kommen, ihren Song zu ändern. "Thursday I'm in love" wäre passender. Denn am Donnerstag präsentiert sich die Insel noch von ihrer schönen Seite. Danach wird es kalt und regnerisch.

Am Donnerstag (31.1.) strahlt die Sonne in weiten Teilen der Insel kräftig. Hin und wieder können ein paar Wolken vorbeiziehen. Die Wahrscheinlichkeit von ein paar Regentropfen ist gering. Es bleibt windig. Die Windböen können Spitzengeschwindigkeiten von 70 Stundenkilometern erreichen. An der Süd- und Ostküste hat der spanische Wetterdienst Aemet die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs ausgegeben.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Die Temperaturen zeigen sich bei 19 Grad frühlingshaft, in der Nacht bleibt es bei 13 Grad mild.

Der Freitag startet bedeckt. Ortsweise kann es zu Schauern und Gewitter kommen. Am Abend lockert der Himmel langsam auf. Wieder ist mit starkem Wind mit 70 Stundenkilometern zu rechnen. Im Süden und Osten der Insel warnt Aemet mit der Warnstufe Gelb vor Sturm. An der Küste wird mit Warnstufe Orange vor hohem Wellengang gewarnt. Die Temperaturen sinken um ein bis zwei Grad im Vergleich zum Vortag.

Schmuddelig geht es am Samstag weiter. Wieder kann es zu Gewitter kommen, ortsweise kann es sogar hageln. Die Temperaturen sinken spürbar. Ab einer Höhe von 1.000 Metern kann es schneien. Der Wind legt nochmal zu und kann in den Bergen 110 Stundenkilometer erreichen. In der Tramuntana herrscht daher Warnstufe Gelb.

Am Sonntag soll das Wetter langsam besser werden, wenngleich es kalt bleibt. /rp