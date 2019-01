Weiterer Tatverdächtiger wegen Überfälle auf Taxifahrer festgenommen

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen weiteren 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, an den brutalen Raubüberfällen auf Taxifahrer beteiligt gewesen zu sein. Der kürzlich aus einem Jugendheim geflüchtete Jugendliche soll außerdem mehrfach Personen mit einem Messer bedroht haben, um ihnen das Mobiltelefon zu klauen.

Den Täterbeschreibungen durch mehrere Opfer schloss die Polizei auf einen polizeibekannten Jugendlichen, der aus einem Heim ausgebrochen und bei Verwandten untergekommen war. Am Montag (28.1.) nahmen die Ermittler den 17-Jährigen fest.

In den Wochen zuvor war es auf Mallorca mehrfach zu besonders brutalen Überfällen auf Taxifahrer gekommen. Die Täter setzten dabei Messer ein oder schlugen ohne Vorwarnung auf die Fahrer ein, um anschließend das Bargeld zu klauen. Die Polizei nahm zunächst drei Volljährige (zwei Männer, eine Frau) und einen Jugendlichen als Tatverdächtige fest. Die Frau wurde unter Auflagen freigelassen, die Männer sitzen in U-Haft, der Minderjährige in einem geschlossenen Heim des Jugendvollzugs. Auch der nun festgenommene 17-Jährige wurde nach der Vernehmung durch den Jugendrichter vorläufig in diese Anstalt überwiesen. /tg