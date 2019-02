Naturschutzverband Gob protestiert gegen Bauarbeiten im Schutzgebiet Aubarca

Umweltschützer auf Mallorca protestieren gegen den Ausbau eines Wegs auf dem öffentlichen und geschützten Landgut Aubarca in der Gemeinde Artà. In einer Mitteilung vom Donnerstag (31.1.) wirft der Naturschutzverband Gob dem balearischen Umweltministerium vor, unter fadenscheinigen Vorwänden ein altes und in der Vergangenheit abgelehntes Projekt wieder hervorzugraben.

Die Erweiterung des Weges sei unter der konservativen Vorgängerregierung geplant gewesen. Naturschützer und die Aufsicht des Naturschutzgebietes hatten sich damals gegen die Maßnahme gestellt. Nun seien die Bagger angerückt, unter dem Vorwand Unwetterschäden nach der Regenflut im Oktober zu beseitigen. Recherchen des Gob würden belegen, dass der jetzige Zustand des Weges nichts mit den Unwettern im Oktober zu tun habe. /tg