Wind, Wellen, Regen und sinkende Temperaturen auf Mallorca

Can Pastilla am Freitagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Hohe Wellen, starke Windböen, Regen: Der Februar hat auf Mallorca stürmisch begonnen. Am Freitag (1.2.) gilt am Morgen Warnstufe Orange an der gesamten Südküste wegen stürmischer See. Bis auf die Nordküste hat der spanische Wetterdienst zudem Warnstufe Gelb wegen starker Windböen ausgegeben. Sie können bis zu 70 Stundenkilometer erreichen. Am Nachmittag sind ortweise Gewitter möglich.

Offenbar in Folge des Regens kam es am Freitag zu einem Felsabgang auf der Landstraße von Caimari auf Höhe von Salt de la Bella Dona. Die Fahrbahn musste für den Verkehr gesperrt werden. Der Inselrat fordert Autofahrer zu erhöhter Vorsicht auf. Weitere Hintergründe zu dem Erdrutsch lesen Sie hier.

Die Temperaturen erreichen unterdessen Werte von bis zu 18 Grad im Inselinnern, auch in der Tramuntana bleibt es mit Höchstwerten um die 15 Grad mild. In der Nacht sinken die Werte lediglich auf 11 Grad, in Lluc bis auf 8 Grad.

Schmuddelig geht es auch am Samstag weiter. Der Wetterdienst warnt weiterhin mit Warnstufe Gelb vor hohen Wellen vor der gesamten Küste. In der Tramuntana gilt ebenfalls Warnstufe Gelb wegen starker Windböen, die bis zu 110 Stundenkilometer erreichen können. Wieder kann es zu Gewitter kommen, ortsweise kann es sogar hageln.

Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad, in der Nacht wird es aber kühler bei Tiefstwerten um die 5 Grad. Ab einer Höhe von 1.000 Metern kann es schneien.

Am Sonntag soll das Wetter langsam besser werden, wenngleich es kalt bleibt. Ortsweise sind Hagel und Gewitter möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen vor der Küste bleibt in Kraft. Der Wind weht kräftig aus Norden und Nordwesten mit Böen von bis zu 70 Stundenkilometern.

Am Montag lässt sich laut Prognose wieder häufiger die Sonne blicken. Tagsüber wird es etwas wärmer, nachts etwas kälter. Der Wind bläst weiter kräftig, lässt aber allmählich nach. /ff