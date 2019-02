Vor-Ort-Wettervorhersage mit MZ-Reporter Michael Wrobel aus Portixol

Nachdem bereits am Freitag (1.2.) hohe Wellen, starke Windböen und Regen auf Mallorca für ungemütliches Wetter gesorgt hatten, bleibt es auch am Samstag (2.2.) weiterhin zunächst schmuddelig. Der spanische Wetterdienst hat für Samstag (2.2.) wegen starken Winds aus Westen und Nordwesen und bis zu vier Meter hoher Wellen an den Küsten zumindest die Warnstufe Gelb ausgerufen.

MZ-Reporter Michael Wrobel hat sich für Sie dem Wetter in Portixol gestellt:

In Palma erreichen die Temperaturen am Samstag (2.2.) bis zu 14 Grad, in der Nacht wird es aber kühler bei Tiefstwerten um die 5 Grad.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Am Sonntag (3.2.) soll das Wetter langsam besser werden, wenngleich es kalt bleibt. Ortsweise sind Hagel und Gewitter möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter. Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen vor der Küste bleibt in Kraft. Der Wind weht kräftig aus Norden und Nordwesten mit Böen von bis zu 70 Stundenkilometern.

Am Montag lässt sich laut Prognose wieder häufiger die Sonne blicken. Tagsüber wird es etwas wärmer, nachts etwas kälter. Der Wind bläst weiter kräftig, lässt aber allmählich nach. /ff /sw