Französische Touristin von eigenem Auto überrollt

Eine französische Touristin ist bei einem tödlichen Unfall am Sonntagmittag (3.2.) von dem Mietwagen, den sie mit ihrem Freund gemietet hatte, in Cala Llamp (Andratx) im Südwesten von Mallorca überrollt worden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die unter dem Auto eingeklemmte Frau in einem komplizierten Rettungsmanöver zunächst befreien. Mit schweren Verletzungen an den Extremitäten und einem Schädel-Hirn-Trauma wurde die Touristin zunächst ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, wo sie wenig später verstarb.

Der schwere Unfall ereignete sich am Sonntag (3.2.) gegen 13.30 Uhr im Camí Vell in Cala Llamp in der Gemeinde Andratx an einem kurvenreichen Straßenabschnitt mit starkem Gefälle. Das Freundes-Paar aus Frankreich fuhr dort mit einem gemieteten Fiat Panda und stellte diesen auf einer Seite der Straße mit starkem Gefälle ab.

Der Mann stieg scheinbar aus, um Wasser zu lassen, während die Frau draußen wartete. Plötzlich bewegte sich das Auto und rollte rückwärts. Daraufhin versuchte die Frau, das Auto von hinten aus zum Bremsen zu bewegen. Dabei geriet sie unter den Mietwagen. An einem Baum geriet das Auto schließlich zum Stoppen. Sofort wurden die Beamten der Polizei in Andratx verständigt.

Die Beamten mutmaßen nun, dass der Fahrer das Auto womöglich mit der Handbremse nicht korrekt abgestellt hatte. Der Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt. /sw