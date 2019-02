Mallorquiner räumt beim wichtigsten spanischen Filmpreis Goya ab

Erfolg für Filmszene auf Mallorca: Bei der Verleihung des wichtigsten spanischen Filmpreises "Goya" in Sevilla triumphierte am Samstagabend (2.2.) ein mallorquinischer Filmemacher: Carles Bover überzeugte die Jury in der Kategorie "bester Dokumentarkurzfilm" mit seinem Film "Gaza", den er zusammen mit Julio Pérez del Campo gedreht hatte.

Aufgenommen wurde der prämierte Film im Gazastreifen. Inhalt sind unter anderem die Menschenrechtsverletzungen, die die palästinensische Bevölkerung des Gebiets täglich erfährt.

Es ist bereits das zweite Jahr in Folge, dass ein Mallorquiner bei der Verleihung des wichtigsten spanischen Filmpreises triumphiert. Im vergangenen Jahr freuten sich Regisseur Jaume Carrió (Esporles, 1983) und Drehbuchautorin Laura Gost (Sa Pobla, 1993) über die Auszeichnung ihres Films "Woody&Woody" als bester Animations-Kurzfilm des Jahres. /sw