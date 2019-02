Mallorca warnt vor Verhaltensweisen der Spezies ´Selfis dominguerus´

Mit einem ironischen Spot in Form einer Tierdoku bittet das balearische Umweltministerium Strandbesucher, Ausflügler und Wanderer auf Mallorca darum, möglichst wenig Spuren in der Natur zu hinterlassen. Im Mittelpunkt des Spots steht die Spezies 'Selfis dominguerus', also der Selfi-Sonntags-Ausflügler. Der Stil des Films ist in der Ästhetik und von der Sprache her den Dokumentarfilmen des legendären spanischen Tierfilmers Félix Rodríguez de la Fuente nachempfunden. Dessen Serie 'El hombre y la Tierra' ist das spanische Pendant zu den deutschsprachigen 'Expeditionen ins Tierreich' von Heinz Sielmann.

Mit satirischem Unterton beschreibt der Tierdoku-Spot den Drang der Spezies 'Selfis dominguerus' überall Spuren zu hinterlassen. Während einer der gefilmten Selfi-Sonntags-Ausflügler ein Herz in eine Baumrinde ritzt ertönt eine Stimme aus dem Off: "Das Territorium zu markieren hilft weder der Beziehung noch dem Baum." Die Doku weist auch auf die merkwürdige und umweltschädliche Verhaltensweise hin, Steinhäufchen an den Stränden aufzuschichten.

Hintergrund: Bitte keine Steinmännchen bauen!

Als Schlusssatz kommt die eigentliche Botschaft des Umweltministeriums: "Wir vertrauen darauf, dass die Mehrzahl der Exemplare dieser hervorragenden Spezies in Einklang mit der Umwelt leben, die sie bewohnen." /tg