TV-Tipp: "Ausgerechnet Mallorca"

Wer verdient wirklich wie viel am Tourismus auf Mallorca: Dieser Frage geht die Reportage "Ausgerechnet Mallorca" nach. Welche Folgen hat das für Urlauber und Einwohner? Wie wirkt sich der anhaltende Boom in der Tourismusbranche auf die Reisepreise aus? Wer profitiert davon? Und wer muss Abstriche machen?

Reporter Daniel Aßmann versucht, Klarheit in diese komplexen Zusammenhänge zu bringen. Er checkt dazu in einem der zahlreichen Hotels auf Mallorca ein. Nicht zum Urlaub machen, sondern als Ausgangspunkt für seine Recherchereise hinter die Kulissen der Tourismusindustrie auf der Insel. Dabei legt der Reporter sogar selbst Hand an, um zu erfahren, welche Arbeitsbelastung Zimmermädchen in den Hotels zu schultern haben.

Die Begegnungen und Gespräche mit Reiseveranstaltern und Hoteliers, Servicekräften und Bürgern, Aktivisten und Urlaubern zeigen, wie viele Rädchen auf der Ferieninsel ineinander greifen müssen und wer woran wie viel verdient. Dabei kommt auch der Service für den Zuschauer nicht zu kurz, etwa die Frage, ob Pauschalurlaub günstiger ist als die Buchung auf eigene Faust. Und das alles sehr unterhaltsam präsentiert.

„Ausgerechnet Mallorca" ist eine Sendung für aufgeklärte Verbraucher, bei der Wirtschaftsjournalismus Spaß macht, weshalb sie der MZ im Sommer 2018 auch den "MZ-Journalistenpreis" wert war. Zwei Fernsehbeiträge und ein Zeitungsartikel über Mallorca wurden damals ausgezeichnet. /jk

"Ausgerechnet Mallorca", am Montag (4.2.) um 21 Uhr im WDR. Wiederholung am Sonntag (10.2.) um 12.15 Uhr.