Frühlingshaftes Wetter auf Mallorca mit kalten Nächten

Endlich hat der Wind aufgehört. Nach der stürmischen Zeit können nun langsam Frühlingsgefühle auf Mallorca aufkommen. Zumindest das Wetter gibt dazu Anlass.

Viel Sonne, wenig Wolken, Temperaturen um die 17 Grad - so lautet die Vorhersage für den Dienstag (5.2.). Der Wind weht nur noch schwach aus westlicher Richtung. Während die Sonne am Vormittag noch öfter von Wolken verdeckt wird, strahlt sie am Nachmittag fast durchgehend.

In der Nacht sollten Sie die Heizung anmachen. In Palma de Mallorca kühlt es auf minus 1 Grad ab. In Felanitx und Sa Pobla bleibt es bei 4 und 1 Grad im Plusbereich.

Am Mittwoch schießt der Balken im Thermometer dann wieder in die Höhe. Inselweit ist mit 18 Grad zu rechnen. Nach etwas Nebel am Morgen gibt es weitestgehend einen unbedeckten Himmel. In der Tramuntana ist mit Frost zu rechnen. Die Temperaturen in der Nacht steigen im Vergleich zum Vortag leicht an.

Das schöne Wetter setzt sich am Donnerstag anfangs fort. Wieder startet der Tag neblig und geht dann in Sonnenschein über. Doch im Tagesverlauf zieht die Wolkendecke langsam zu. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert. /rp