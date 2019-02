Deutsche Winzer kaufen ehemalige Leder-Verkaufsburg an Manacor-Straße

Can Alorda liegt in direkter Nähe zur Glasbläserei Gordiola, kurz vor Algaida.

Can Alorda liegt in direkter Nähe zur Glasbläserei Gordiola, kurz vor Algaida. Foto: Open Street Map

In Can Alorda auf Mallorca soll künftig Wein statt Leder verkauft werden. Das festungsähnliche Gemäuer an der Schnellstraße zwischen Palma de Mallorca und Manacor ist vom deutschen Winzer-Unternehmen WeinWert erworben worden. Das bestätigte Geschäftsführer Henri Fink am Mittwoch (6.2.) der MZ. Konkrete Pläne wolle man noch nicht mitteilen. "Wir werden da was machen", erklärte Fink lediglich.

Can Alorda wurde in den 60er Jahren erbaut. Jahrzehntelang diente es als große Verkaufshalle für Lederwaren und andere Souvenirs. Die Busse der Reiseveranstalter hielten regelmäßig auf dem Weg zu den Sehenswürdigkeiten wie den Höhlen Coves del Drac. /tg