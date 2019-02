Fünfstündige Rettungsaktion für Kletterer auf Mallorca

Fünfstündiger Einsatz der Bergrettung auf Mallorca: Einsatzkräfte der Guardia Civil und der Feuerwehr haben in der Gegend von sa Gubia bei Bunyola fünf Freizeitsportler gerettet.

Zu dem Einsatz kam es am Dienstagabend (5.2.), der Notruf ging gegen 19 Uhr ein. Die Kletterer waren an einem steilen Felsen an dem Berg in die Bredouille geraten und konnten weder aufsteigen noch absteigen. Da der Helikopter wegen der einbrechenden Nacht nicht eingesetzt werden konnte, zog sich die Rettungsaktion in die Länge. Der Einsatz wurde erst gegen 1 Uhr nachts beendet, alle fünf Freizeitsportler sind wohlauf und unverletzt.

Erst im November waren zwei deutsche Kletterer bei Sa Gubia in Not geraten und mussten gerettet werden. /ff