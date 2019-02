Hubschrauber bringt 88-jährige Kreuzfahrttouristin in die Notaufnahme nach Palma de Mallorca

Von einem Kreuzfahrtschiff vor Mallorca hat die Seenotrettung am Mittwochmorgen (6.2.) eine 88-jährige Passagierin in die Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. Der Hubschrauber "Helimer 215" holte die Italienerin vom Schiff "Costa Diadema" ab, als sich dieses etwa 80 Seemeilen (150 Kilometer) südöstlich der Balearen-Insel befand.