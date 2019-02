Mehr als nur Malle: 5 Tipps zur Abendgestaltung auf Mallorca

Der Allzeit-Klassiker Mallorca ist das unangefochtene Lieblingsreiseziel von uns Deutschen. Und wer könnte es uns verdenken: In der Sonne funkelt das türkisblaue Wasser und die Einheimischen empfangen uns mit lebensfroher Leichtigkeit und kulinarischen Köstlichkeiten. Doch so ein Urlaub will gut geplant sein, denn die Tage verfliegen immer viel zu schnell. Dieser Artikel gibt fünf Tipps für ein spannendes und abwechslungsreiches Abendprogramm auf der wunderbaren Baleareninsel.



Tipp #1: Weinverkostung

Mallorquinischer Wein ist aus den Supermarktregalen nicht mehr wegzudenken. Hochkarätige Sorten wie Amina Negra gewinnen international Preise und haben Mallorcas Ruf als Weinbau-Land weltweit gefestigt. Neben diversen Weingütern locken die typischen bodegas, traditionelle spanische Weinlokale, Neugierige wie Kenner nach Mallorca. Keine halbe Stunde von der Hauptstadt Palma entfernt schlägt in Inca das Herz des mallorquinischen Weins. Inca lädt als Start- und Zielort auf erlesene Weintouren wie die "RutaDelVi" ein.



Tipp #2: Tapas-Bummel

Neben den hervorragenden Weinen gehört natürlich der Verzehr von Tapas untrennbar zur spanischen Gastronomie-Kultur. Mallorca ist dabei ein Schmelztiegel verschiedenster Küchenstile, da alle ehemaligen Eroberer der Insel ihre kulinarischen Vorlieben hinterließen. Die Inselhauptstadt Palma pflegt ihre Tapas-Tradition mit dem Gericht „variat", bei dem verschiedene Tapas in der gleichen Schüssel zu einem aromatischen Mix zusammengeführt werden. In Palma findet sich die höchste Dichte von Tapas Bars, aber auch die kleinen unberührten Städtchen Arta oder Port d´Alcúdia haben köstliche Tapas Verlockungen zu bieten.

Tipp #3: Das Glück herausfordern

Für einen stilvollen Abend à la James Bond wartet das Casino de Mallorca mit zahlreichen Spielautomaten, amerikanischem Roulette, Black Jack und Poker auf. Ab 16 Uhr empfängt das atmosphärische Casino jeden Tag seine Gäste auf der Suche nach dem großen Glück. Wer sich nicht an feste Öffnungszeiten halten will, kann sich die Zeit mit virtuellem Glücksspiel vertreiben. Das beste online Casino bietet seinen Spielern den gleichen Nervenkitzel wie bei echtem Glücksspiel und besticht durch Spannung und Spaß vom eigenen Sofa aus.

Tipp #4: Fußball-Action

Natürlich bietet Mallorca mit seiner langen Küstenlinie zahlreiche Gelegenheiten für abwechslungsreiche Wassersportarten und andere Outdoor-Aktivitäten. Allerdings geht doch meist nichts über den Klassiker: Fußball! Wer sich im Urlaub eine sportliche Pause gönnen will und eine Unterbrechung von Sonne, Strand und Party braucht, kann sich 90 Minuten lang an attraktivem spanischem Ballsport erfreuen. Palma de Mallorca ist Heimat gleich zweier Fußballclubs, dem bekannten Zweitligaverein RCD Mallorca und Atlético Baleares unter deutscher Leitung.

Tipp #5: Partyhochburg

Beschäftigt man sich mit dem Nightlife von Mallorca, darf der berüchtigte Ballermann auf keinen Fall in der Aufzählung fehlen. Der Name ist wohl fast jedem ein Begriff, da dieser Ort schon unzählige Junggesellen-Abschiede, Schulabschlussfahrten und internationales Partyvolk hat kommen und gehen sehen. Insbesondere für uns Deutsche hat sich der Ballermann zu einer zweiten Heimat in Europa gemausert. Dies zeigt sich auch an den Namen der Diskotheken an der berühmten Playa de Mallorca, die von Bierkönig, über Oberbayern und Schinkenstraße bis hin zu Ballermann 6 reichen. Das attraktive Abendprogramm von Mallorca hat also für alle Geschmäcker, Geldbeutel und Generationen das Richtige zu bieten. In diesem Sinne: Schnell gebucht, der nächste Urlaub kommt bestimmt!