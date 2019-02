Arbeiten für neue Brücke nach Artà laufen auf Hochtouren

Das Teilstück der Landstraße Ma-12 zwischen Colònia de Sant Pere und Artà, das bei der Flutkatastrophe am 9. Oktober auf Mallorca zerstört worden ist, wird bald wieder befahrbar sein. Wie der Inselrat am Donnerstag (7.2.) in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, laufen die Arbeiten an einer neuen Brücke, die die Fahrzeuge über den Sturzbach leiten soll, auf Hochtouren. "Voraussichtlich Mitte März kann die Strecke für den Verkehr geöffnet werden", so Verkehrsdezernentin Mercedes Garrido.

Die Politikerin besuchte die Baustelle am Donnerstagmorgen. Kurz zuvor waren fünf 16,8 Meter lange und 17,5 Tonnen schwere Stahlträger am Hafen von Palma de Mallorca eingetroffen und zur Baustelle gebracht worden.

Während bis zur Flutkatastrophe eine Dammkonstruktion unter dem Teilstück installiert war, in die Rohre eingelassen waren, durch die nach Regenfällen das Wasser des Sturzbaches lief, soll nun eine Brücke enstehen. Mutmaßlich waren die Rohre am Fluttag von angeschwemmtem Unrat verstopft worden und große Wassermassen hatten sich angestaut. Als der Damm schließlich aufbrach, wurde eine riesige Flutwelle freigesetzt, die drei Menschen das Leben kostete.

Hintergrund: Wer war schuld an der Flutkatastrophe auf Mallorca?

Laut Inselrat wird die Brücke auch einen Fahrradweg haben. Rund 3 Millionen Euro kostet der Bau des neuen Konstrukts und die Instandsetzung des umliegenden Geländes.

Bis die neue Brücke eröffnet hat, müssen Autofahrer über die kleine Militärbrücke fahren, die Soldaten Anfang Dezember als Übergangslösung errichtet haben. /somo