Endlich soll das Gerüst an Palmas Bellver-Schloss weg

Das Bellver-Schloss von Palma de Mallorca soll spätestens in zwei Jahren wieder in neuem Glanz erstrahlen. Die 2010 angebrachten notdürftigen Stützgerüste am Castell de Bellver sollen entfernt und weitere Schäden behoben werden. Einen entsprechenden Entschluss fasste die Stadt Palma in der Ratssitzung am Mittwoch (6.2.) und gab das Projekt in die Hände des Architektur-Studios Fernando Cobos, das den entsprechenden Wettbewerb gewonnen hatte.

Die Arbeiten sollen rund 62.000 Euro kosten. Auch der Ablauf des Regenwassers soll dabei verbessert werden, um künftige Schäden an der Sehenswürdigkeit der Stadt zu vermeiden. /tg