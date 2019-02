31-jähriger Motorradfahrer erliegt nach Unfall seinen Verletzungen

Ein Motorradfahrer, der am vergangenen Sonntag einen Verkehrsunfall auf Mallorca erlitten hatte, ist am Donnerstag (7.2.) seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 31-Jährige starb im Landeskrankenhaus Son Espases.

Zu dem Unfall war es am Sonntagnachmittag in der Nähe des Kreisverkehrs am Gewerbegebiet von Llucmajor gekommen. Zu den näheren Umständen des Unfalls wurde nichts bekannt. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen auf die Intensivstation von Son Espases eingeliefert.

Am selben Tag verunglückte eine französische Touristin tödlich, die von ihrem eigenen Pkw in der Gemeinde Andratx erfasst worden war.