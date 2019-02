Mallorca knackt am Wochenende die 20-Grad-Marke

Fantastisches Wetter auf Mallorca am Wochenende: Von Regen ist weit und breit keine Spur, und die Temperaturen lassen Frühlingsgefühle aufkommen.

Am Freitag (8.2.) gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen in Sa Pobla bei 18 Grad ihre Höchstwerte, in Palma de Mallorca werden es 17 Grad, 16 in Felanitx.

In der Nacht bleibt es bei 10 Grad in Felanitx angenehm. In Palma de Mallorca kühlt es auf 4 Grad ab. In der Tramuntana ist auf Frost zu achten.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Das Wochenende startet neblig. Am Vormittag verziehen sich die Nebelschwaden, und die Sonne scheint kräftig. Sa Pobla soll gar die 20-Grad-Marke knacken. Knapp drunter liegen die Temperaturen mit 18 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx.

Am Abend kann der Nebel zurückkehren. Die Temperaturen pegeln sich dann zwischen 7 und 10 Grad ein.

Auch am Sonntag kann es am Morgen neblig zugehen. Danach gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Tagestemperaturen sinken im Vergleich zum Vortag, dafür soll es in der Nacht nicht mehr so kühl werden. Am Abend ist Vorsicht vor böigem Wind aus südwestlicher Richtung geboten. /rp