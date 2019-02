Einbrecher räumt 30 Wohnungen auf Mallorca leer

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen Einbrecher festgenommen. Wie aus einer Pressemitteilung von Samstag (9.2.) hervorgeht, soll der Mann in 30 Wohnungen in Son Carrió und Sant Llorenç eingestiegen sein.

In kurzer Zeit sind bei der Guardia Civil mehrere Anzeigen wegen Einbruchs eingegangen. Die Beamten haben zügig den Tathergang rekonstruiert. So ist der Einbrecher mitten am Tag in die Häuser eingebrochen, unabhängig davon, ob die Bewohner da waren oder nicht.

Der 40-Jähriger hat schleunigst alle Wertsachen eingepackt und ist verschwunden. Die Beamten suchen jetzt noch nach den gestohlenen Objekten, um sie den Eigentümer zurückzubringen. /rp