Temperatursturz: Nordwind bringt Mallorca den Nachtfrost

Die Wolken sollen sich ab Dienstag (12.2.) wieder verziehen. Foto: MZ-Livecam in Llucmajor am Montagvormittag

Nach dem traumhaften Wetter am Wochenende wird es auf Mallorca wieder eisig. Teilweise heftiger Nordwind lässt die Temperaturen in der Nacht auf Dienstag (12.2.) unter den Gefrierpunkt fallen. In Palma de Mallorca werden es -1 Grad. In den Bergen (Escorca / Lluc) wird es noch ein oder zwei Grad kälter.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Dafür wird es nach einem diesigen Wochenstart ab Dienstag auch wieder sonniger. Bis Mitte der Woche sollen nur vereinzelte Wolken die Sonne bei der Arbeit stören. Die Tageshöchstwerte arbeiten sich von Montag (15 Grad) und Dienstag (16 Grad) kontinuierlich weiter nach oben. Allerdings werden die frühlingshaften Temperaturen vom vergangenen Wochenende wohl vorerst nicht mehr erreicht. /tg