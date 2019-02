Ferienvermietung sorgt für Nachbarschaftskrieg in Palma de Mallorca

Die Ferienvermietung ist in Palma de Mallorca einigen Anwohnern ein Dorn im Auge. Eskaliert ist die Situation jetzt im ruhigen und gepflegten Stadtteil Son Espanyolet, wo im Carrer Alzina ein Norweger ein Haus besitzt, das er gerade renoviert und dann wohl an Urlauber vermieten will. Insgesamt gehören dem Skandinavier acht Häuser im Viertel, die unter dem Namen "Alzina Living" vermietet werden. Bereits im vergangenen Jahr beklagten sich die Anwohner über wilde Partys mit Lärm und Alkoholkonsum auf den Balkonen und in den Gärten. Jetzt sind am Haus im Carrer Alzina 40 Schriftzüge an der Fassade aufgetaucht, die offenbar von genervten Anwohnern stammen.

Sie richten sich direkt an den Norweger. Unter anderem steht dort: "Hauen Sie ab! Wir wollen Sie nicht in unserem Viertel!" Darunter heißt es: "Der Eigentümer dieses Hauses ist ein überheblicher, unsozialer, schamloser, verlogener Kerl ohne Anstand - und die Politiker gewähren ihm freie Bahn." Der Norweger erstattete Anzeige gegen die Schriftzüge sowie gegen einen Schaden an seinem vor dem Haus abgestellten Auto, das Unbekannte zerkratzt hatten.

Die Nachbarschaftsvereinigung hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Anzeige gegen die Ferienvermietungsaktivitäten von "Alzina Living" gestellt. Laut dem Vizepräsidenten der Vereinigung, Tolo Seguí, hat der Norweger bislang lediglich die Lizenz für zehn Gäste. Im vergangenen Jahr seien aber mehrfach 18 bis 20 Urlauber gleichzeitig gesichtet worden. /jk