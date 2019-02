Feuer im Hotel Pil.lari an der Playa de Palma

Im Hotel Allsun Pil.lari Playa an der Playa de Palma hat es am Dienstagnachmittag (12.2.) gebrannt. Wie Allsun in einer Pressemitteilung bekanntgab, brach das Feuer in einem Apartment im ersten Stock aus. Sämtliche Gäste mussten evakuiert werden, konnten aber schon nach einer guten Stunde in das Hotel auf Mallorca zurückkehren. Verletzt worden sei niemand.

Das Feuer sei gegen 15.30 Uhr in einem Apartment ausgebrochen, so die Allsun-Geschäftsführerin für Spanien, Conchi Negro, gegenüber der Mallorca Zeitung. Gerade erst auf Mallorca angekommene Hotelgäste hätten einen Rucksack auf eine angeschaltete Herdplatte stehen gelassen und seien dann zum essen gegangen. Der Rucksack geriet in Brand, die Rauchentwicklung löste den Feueralarm aus. "Von da an lief unser Notfallplan", so Conchi Negro.

Während sämtliche Gäste evakuiert wurden, löschte die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr die Flammen. Sachschaden sei nur in dem Apartment entstanden, nicht in den anliegenden Räumen. Die evakuierten Gäste hätten schon nach kurzer Zeit wieder ins Hotel zurückkehren können.

Nur die Gäste nicht, in deren Apartment es brannte: "Wir mussten sie in ein anderes Haus verlegen, weil keine anderen Zimmer frei sind", so Conchi Negro. Das Pil.lari Playa hat 204 Zimmer und ist das größte von Allsun an der Playa de Palma. Viele andere Hotels auf Mallorca haben in dieser Jahreszeit noch geschlossen. /ck