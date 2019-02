Leichter Temperaturanstieg auf Mallorca

Blauer Himmel am Dienstagnachmittag (12.2.) über dem Port de Sóller.

Blauer Himmel am Dienstagnachmittag (12.2.) über dem Port de Sóller. Foto: MZ-Livecams

Ganz so frühlingshaft wie vergangenes Wochenende wird es vorerst nicht wieder auf Mallorca. Allerdings steigen ab Mittwoch (13.2.) die Temperaturen im Vergleich zum Wochenstart zumindest tagsüber wieder leicht.

So werden in Palma de Mallorca, Felanitx und Sa Pobla zur Wochenmitte Höchsttemperaturen von 18 Grad erwartet. In Llucmajor und Alcúdia bleibt es mit 16 Grad etwas kühler. Nachts sollte die dicke Decke aber noch im Bett bleiben: Ortsweise sinken die Temperaturen fast auf null Grad.

Die Sonne zeigt sich am Mittwoch (13.2.) den ganzen Tag. Nur vereinzelt verdecken Wolken den Himmel. Der Wind weht nur leicht aus westlicher und am Nachmittag aus östlicher Richtung.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Am Morgen des Valentinstags (14.2.) kann es ortsweise zu Nebel kommen. Tagsüber bleibt es bei konstanten Temperaturen heiter bis wolkig. /jh