Großfeuer zerstört Holzlagerhalle in Gemeinde Montuïri

Die Feuerwehr auf Mallorca ist am Mittwochmorgen (13.2.) ausgerückt, um einen Großbrand in einer Lagerhalle in Montuïri zu löschen. Im der Halle waren Holzbalken gelagert - auch nach vier Stunden Arbeit konnten die Feuerwehrleute den Brand noch nicht löschen.

Der Brand war in den Morgenstunden gegen 5 Uhr ausgebrochen. Warum, das ist bislang unklar. Die Flammen schlugen schnell auf die Holzbalken über, und der Brand breitete sich weiter aus.

Die Feuerwehr rückte aus Manacor und Llucmajor an. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. /rp