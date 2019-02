Polizei in Palma de Mallorca will nun alle Elektroroller einsammeln

Schlechte Nachrichten für die Nutzer von Elektrorollern auf Mallorca: Die Polizei will künftig alle Leihgeräte einsammeln, die auf öffentlichen Wegen geparkt werden.

Die Stadtverwaltung betont in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (13.2.), dass der Gebrauch von öffentlichen Wegen und Plätzen für den kostenpflichtigen Verleih von Elektrorollern rechtswidrig sei. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die deutschen Anbieter "Tier" und "Wind" ihr Angebot ausgebaut. An fast jeder Ecke der Innenstadt sind die Elektroroller zu finden. "In manchen Straßen ist es eine Schande. Die Roller stehen wie Sperrmüll mitten auf der Straße", so ein Sprecher der Stadt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Polizei reihenweise Roller konfisziert.

An den rechtlichen Bedingungen soll sich in naher Zukunft auch nichts ändern. Verhandlungen mit den Anbietern gebe es nicht. Das Verleihen von Rollern in Geschäften und der Gebrauch von privaten Rollern bleibt weiter legal. In diesen Punkten unterstützt die Stadt die Elektromobilität. In einer neuen Verordnung soll beschlossen werden, dass die Roller auch an Fahrradständern angeschlossen werden dürfen und künftig auf Straßen in 30er-Zonen fahren können. Bislang war der Gebrauch nur auf Fahrradwegen gestattet.

Was die Leihroller taugen, lesen Sie im MZ-Test. /rp