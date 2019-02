Monarchie oder Republik? Sechs Dörfer auf Mallorca wollen die Bürger befragen

In sechs Dörfern auf Mallorca organisieren lokale Bürgerinitiativen eine Abstimmung über die spanische Monarchie. In Artà, Porreres, Esporles, Pollença, Valldemossa und Santa Margalida sollen die Bewohner in einer Art kommunalem Referendum darüber abstimmen, ob sie lieber in einem Königreich oder lieber in einer Republik leben wollen. Die jeweiligen Rathäuser würden dann damit beauftragt, sich dafür einzusetzen den Bürgerwillen umzusetzen.

Hintergrund ist ein neues Gesetz, das die Balearenregierung jedoch erst noch verabschieden muss. Es soll Kommunen erlauben, bindende Volksbefragungen durchzuführen. In den genannten Dörfern gibt es bereits Bürgerinitiativen, die diese erste Befragung organisieren wollen. Weitere könnten bald folgen Das genaue Prozedere steht jedoch noch nicht fest. Anscheinend soll auf die Nutzung des offiziellen Wahlregisters verzichtet werden. Statt Wahllokale einzurichten, soll die Abstimmung im Freien stattfinden. /tg