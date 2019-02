154 Mallorca-Urlauber kommen auf 100 Einwohner in Valldemossa

In der Gemeinde Valldemossa kommen 154 Mallorca-Urlauber auf 100 Einwohner - ein Wert, der weit über anderen Touristenorten in ganz Spanien liegt. Zu diesem Ergebnis ist eine Studie gekommen, deren Ergebnis die Bürgerinitiativen Tramuntana XXI und Palma XXI am Freitag (15.2.) vorgestellt haben. In Palma liege der Wert bei 94 Urlaubern pro 100 Einwohnern, wie die Agentur Europa Press berichtet.

Die Zahl der touristischen Einrichtungen in der 2.000-Seelen-Gemeinde sei zwischen 2012 und 2017 um 43 Prozent gestiegen. An einem durchschnittlichen Augusttag gebe es in Valldemossa 1.150 Übernachtungsgäste - von denen die Mehrheit in Privatunterkünften unterkomme.

Für die Studie wurden auch die Urlauber befragt. Während Kreuzfahrttouristen auf Landausflug in Valldemossa meinten, dass die Zahl der Besucher akzeptabel sei, gaben 90 Prozent der Übernachtungsgäste an, dass ihnen die Zahl hoch erscheine. Bei den Einheimischen meine die Hälfte der Befragten, dass der Tourismus Auswirkungen auf den Alltag habe. So fehlten Geschäfte für die Bedürfnisse der im Ort lebenden Menschen, und die Lebenshaltungskosten seien stark gestiegen. 42 Prozent der Befragten meinten, dass das Limit im Altstadtkern erreicht oder bereits überschritten sei.

Anlaufpunkt für Besucher ist vor allem das ehemalige Karta?userkloster. Dort ko?nnen die Kirche und die Ra?umlichkeiten besichtigt werden, in denen Chopin und George Sand mehrere Monat lebten. Der Besuch eines der Aussichtspunkte und eines der Cafe?s oder Restaurants runden den Besuch ab. /ff

