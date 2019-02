Camp de Mar erhält seinen seit Jahren geforderten Kreisverkehr

Mit dem Bau eines neuen Kreisverkehrs in Camp de Mar (Gemeinde Andratx) will der Inselrat Mallorca eine unfallträchtige Kreuzung entschärfen. Gleichzeitig soll ein neuer 2,4 Kilometer langer Geh- und Radweg entstehen. Die Bauarbeiten, die der Inselrat mit rund 1,3 Millionen Euro finanzieren will, sollen nach Abschluss der Sommersaison 2019 beginnen und etwa ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.

Die Verkehrsdezernentin des mallorquinischen Inselrats, Mercedes Garrido, stellte das Projekt am Mittwoch (13.2.) in einer Bürgerversammlung im Castell de Son Mas in Andratx vor. Selbst wenn Anwohner und Hoteliers seit Jahren die Entschärfung der Unfallkreuzung fordern, wird es bei der Umsetzung wohl Streit geben, wie der Protest einiger Anlieger anzeigte. Der Grund: Für den Bau des Fuß- und Radwegs soll Privatgrund enteignet werden. Garrido lud die Betroffenen Anlieger an, sich zu einer weiteren Sitzung zu treffen, um eine Einigung zu erzielen. /tg