Auf Mallorca gesuchter mutmaßlicher Mörder in Nizza verhaftet

Ein auf Mallorca wegen mutmaßlichen Mordes gesuchter Mann ist im französischen Nizza wegen einer anderen Straftat gefasst und verhaftet worden. Damit könnte der Mordfall aufgeklärt werden, der im Herbst 2018 Schlagzeilen auf der Insel gemacht hatte: In einem abgelegenen Waldstück bei Cala Pi im Süden der Insel hatte ein Pilzsammler am 29. Oktober eine Leiche gefunden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen Obdachlosen aus Palma, der offensichtlich dursch Schläge und Messerstiche ermordet worden war. Der Hauptverdächtige, ein in Spanien mehrfach straffälliger Mann rumänischer Staatsbürgerschaft, hatte die Insel bereits verlassen.

Nun wurde der per internationalem Haftbefehl gesuchte Mann in Frankreich entdeckt. Wie am Freitag (15.2.) bekannt wurde, wurde er bereits vor einigen Wochen wegen einer anderen mutmaßlichen Gewalttat festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 49-Jährige wird nicht nach Spanien ausgeliefert, so lange die französische Justiz gegen ihn ermittelt. Auf Mallorca war er bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte verurteilt worden, einmal wegen versuchten Mordes in Palma de Mallorca zu fünf Jahren Gefängnis. Sein Opfer überlebte damals nur, weil es sofortige ärztliche Hilfe bekam. Ein anderes Mal soll der gewalttätige Mann aus Wut über eine verlorene Schachpartie den Hund seines Gegenspielers getötet haben. /tg