Temperaturen sinken in Palma de Mallorca bis auf Gefrierpunkt

Wer sich am Freitag (15.2.) bei einer Party die Nacht um die Ohren schlägt, sollte eine dickere Jacke anziehen. Denn beim Gang nach Hause warten frostige Temperaturen. In Palma de Mallorca kühlt es bis auf den Gefrierpunkt ab. Umso schöner wird das Wetter auf der Insel aber tagsüber.

19 Grad und fast den ganzen Tag blauer Himmel, so lautet die Vorhersage für den Freitag. An der Ostküste bleibt es bei 16 Grad in Felanitx etwas kühler. Dafür kühlt es dort nachts nur auf 7 Grad ab.

Das Wetter am Wochenende gibt reichlich Raum zur individuellen Gestaltung. Der Samstag startet etwas neblig. Tagsüber gibt es viel Sonne und Temperaturen um die 18 Grad. In der Nacht wird es bei 5 Grad nicht mehr ganz so kühl.

Am Sonntag ziehen schon mehr Wolken über die Insel, es bleibt aber trocken. An den Tagestemperaturen ändert sich im Vergleich zum Vortag wenig, nachts wird es milder. /rp