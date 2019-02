Wieder Alkohol am Steuer: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Palma de Mallorca in der Nacht auf Samstag (16.2.) schwer verletzt worden, als ihn eine betrunkene Fahrerin mit ihrem Wagen erfasst hatte. Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Son Espases eingeliefert.

Zu dem Unfall kam es kurz nach Mitternacht im Carrer Alfons el Magnànim, nördlich des Innenstadtrings. Die Pkw-Fahrerin führte offenbar ein verbotenes Fahrmanöver aus, um in eine Straße einzubiegen. Dabei erfasste sie mit ihrem Wagen den rund 40-Jährigen, der auf seinem Motorrad bei grüner Ampelschaltung unterwegs war. Die Fahrerin flüchtete zunächst vom Unfallort, wurde aber kurz darauf von Beamten der Ortspolizei gefasst. Ein Alkoholtest ergab, dass sie deutlich mehr getrunken hatte, als erlaubt.

Immer wieder kommt es auf Mallorca wie auch in ganz Spanien zu schweren Unfällen in Folge von Alkohol am Steuer. Die spanische Zentralregierung hat inzwischen härtere Strafen und strengere Kontrollen auf den Weg gebracht. /ff

