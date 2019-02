Frühnebel sorgt für Flugumleitungen am Airport Mallorca

Flugrouten am Samstagmorgen.

Flugrouten am Samstagmorgen. Foto: Enaire/Twitter

Wegen Frühnebel sind am Samstagmorgen (16.2.) mehrere Mallorca-Flüge verspätet gelandet, einige Flieger mussten auch nach Menorca umgeleitet werden, berichtet die Flugaufsichtsbehörde Enaire via Twitter.



Betroffen waren laut Flightradar 24 unter anderem Flüge mit Abflughafen Hamburg oder Düsseldorf, deren Landung auf Mallorca gegen 8.30 Uhr geplant war.



Auf Twitter veröffentlichte Enaire Karten der Flugrouten der betroffenen Maschinen sowie auch ein Timelapse-Video, das den Nebel am Morgen auf dem Flughafen Mallorca zeigt:





Ab 9 Uhr lösten sich dieallmählich auf, der Flugverkehr normalisierte sich wieder laut Enaire. Probleme könnte es allerdings auch am(17.2.) geben, der spanische Wetterdienst hat ebenfalls Frühnebel prognostiziert. Nach einer frischen Nacht bei Tiefsttemperaturen von 3 Grad in Palma de Mallorca werden dann im Tagesverlauf bis zu 19 Grad erreicht. /ff