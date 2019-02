Traumwetter mit bis zu 19 Grad am Sonntag auf Mallorca

Traumwetter auch am Sonntag (17.2.) auf Mallorca: Bei meist wolkenlosem Himmel steigen die Temperaturen bis auf 19 Grad in Palma de Mallorca. Im Südwesten und im Norden der Insel werden immerhin 16 Grad erreicht. Am Morgen muss mit Frühnebel gerechnet werden - wie auch schon am Vortag, als deswegen am Flughafen von Palma einige Flüge umgeleitet werden mussten.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf 3 Grad, im Tramuntana-Gebirge auch auf 0 Grad. Der Wind weht schwach aus Osten und Südosten.

Ähnlich geht es auch zu Wochenbeginn weiter: Wolken lassen sich eher selten sehen, nach Frühnebel wird es wieder warm und sonnig. Nachts wird es noch etwas frischer.

Für Dienstag sagt der spanische Wetterdienst dann mehr Wolken voraus, die Temperaturen bleiben stabil. /ff