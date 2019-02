Toter Grindwal an der Nordküste von Mallorca entdeckt

Eine Gruppe von Ausflüglern hat am Samstag (16.2.) den Fund eines toten Grindwals an der Nordküste von Mallorca gemeldet. Das rund zwei Meter lange Exemplar wurde an der Cala Estremer in der Gemeinde Pollença entdeckt.

Der Tierkadaver lag laut den Ausflüglern neben jeder Menge Plastikmüll auf Steinen an dem Strand, der landwärts nur auf dem Fußweg zu erreichen ist. Er wies Bissspuren am Schwanz und der Flosse auf. Der starke Verwesungsgeruch deutet darauf hin, dass das Tier bereits vor Tagen gestorben ist. Der Fund wurde der Notrufzentrale 112 gemeldet, nun sollen sich Experten den Kadaver vor Ort ansehen.

Grindwale - im Spanischen "calderón" genannt - sind eine Art der Delfine und auf der Nordhalbkugel nur im Atlantik heimisch.

Es handelt sich um den zweiten Walkadaver, der innerhalb von zwei Wochen an der Küste von Mallorca angeschwemmt wurde. Ende Januar war ein verendendes Exemplar eines Finnwals am Strand von Cala Millor entdeckt worden. Er konnte nicht gerettet werden, die genaue Todesursache wird untersucht. /ff