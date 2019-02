Ehemalige Wein-Kooperative Es Sindicat vor Enteignung

Der Inselrat hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass eine Kommission gegründet wurde, um den Wert der ehemaligen Wein-Kooperative Es Sindicat festzustellen. Weitere Schritte seien in die Wege geleitetet worden, um das seit 1991 ungenutzte Gut in die öffentliche Hand zu überführen. Ende der 90er-Jahre wurde das Grundstück, von dem mehr als 3.000 Quadratmeter bebaut sind, versteigert. Besitzer soll ein Winzer aus Binissalem sein.

Am 19.1. hatte die balearische Ministerpräsidentin, Francina Armengol, das Gelände besucht und die Enteignung angekündigt. Das Vorhaben soll insgesamt rund 4,4 Millionen Euro kosten.

Geplant ist, das Gebäude als internationales Künstlerzentrum neu aufzubauen, mit Möglichkeiten zur Ausbildung, für Ausstellungen und Workshops.

Einen fotografischen Rundgang durch Es Sindicat finden Sie hier.

Schirmherr für die Einrichtung wird der Felanitxer Künstler Miquel Barceló, der unter anderem das umstrittene Keramikbild in der Kathedrale von Palma de Mallorca fertigte, auf der die wundersame Vermehrung von Brot und Fischen dargestellt wird.