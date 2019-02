Bei wolkenfreier Nacht den Supermond auf Mallorca sehen

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich weiterhin schön. Von Wolken ist weit und breit keine Spur, die Temperaturen liegen leicht unterhalb der 20-Grad-Marke. Nur nachts wird es klirrend kalt. Das Bibbern lohnt sich, denn in der Nacht auf Mittwoch (20.2.) gibt es den Supermond zu bestaunen. Bereits am Vormittag um 10.02 Uhr erreicht der Mond die geringste Entfernung des Jahres zur Erde. Zu sehen ist er natürlich erst nachts in seiner ganzen Pracht.

Der Dienstag (19.2.) ist etwas neblig gestartet. Ab dem Vormittag ist der Himmel wolkenfrei und die Sonne lacht am Himmel über der Insel. Die Höchstwerte erreicht Palma de Mallorca mit 19 Grad, Sa Pobla kommt auf 18 Grad, Felanitx auf 17 Grad. Wer bei dem Wetter über ein Bad im Meer nachdenkt, muss an der Playa de Palma mit Wassertemperaturen von 16 Grad rechnen.

In den Bergen kühlt es in der Nacht auf minus 2 Grad ab, es muss auf Frost geachtet werden. In Palma de Mallorca bleibt es bei 2 Grad, in Felanitx gar bei 9 Grad.

Am Mittwoch geht es mit dem schönen Wetter weiter, wenngleich ein paar Wolken über die Insel ziehen können. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag, nachts wird es in Palma de Mallorca noch einen Zacken kälter und der Gefrierpunkt wird erreicht.

Gleiches Bild am Donnerstag: Sonne-Wolken-Mix mit gleichbleibenden Temperaturen. /rp

