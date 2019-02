Motorradfahrer erliegt nach Unfall mit Fahrerflucht seinen Verletzungen

Ein 40-jähriger Motorradfahrer, der in der Nacht von Samstag (16.2.) von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden war, ist am Dienstag im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca seinen Verletzungen erlegen.

Zu dem Unfall war es kurz nach Mitternacht im Carrer Alfons el Magnànim gekommen, nördlich des Innenstadtrings von Palma. Eine Pkw-Fahrerin führte ein unzulässiges Fahrmanöver aus und erfasste dabei den Motorradfahrer, der bei grüner Ampel die Straße entlang fuhr. Die Unfallverursacherin ergriff die Flucht, wurde aber von mehreren Augenzeugen gesehen.

Wenig später kollidierte der Wagen der Frau in weniger als einem Kilometer Entfernung mit einem Fahrradständer - ein Unfall, der von einer Polizeipatrouille beobachtet wurde. Die Beamten nahmen einen Alkoholtest vor, das Ergebnis war positiv. Nun muss noch nachgewiesen werden, dass die Frau auch den vorherigen Unfall mit Fahrerflucht verursacht hatte. /ff