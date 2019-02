Warmlaufen für das nächste Traumwochenende auf Mallorca

Das schöne Wetter auf Mallorca hält weiterhin an. Von Regen ist weit und breit keine Spur. Zum Wochenende hin knackt die Insel auch wieder die 20-Grad-Marke.

Nur wenige Wolken verdecken den blauen Himmel am Mittwoch (20.2.) über Mallorca. Bis auf 18 Grad heizt sich die Luft in Palma de Mallorca tagsüber auf. In den Bergen ist es etwas frischer, 14 Grad sollen es in Lluc werden.

Beim Abendspaziergang sollte schon die dicke Jacke mitgenommen werden. Denn nachts kühlt es rapide ab. In Palma de Mallorca wird der Gefrierpunkt erreicht, an der Ostküste um Felanitx bleibt es bei 6 Grad milder. In den Bergen ist bei minus 2 Grad mit Frost zu rechnen.

Gleiches Bild am Donnerstag: Bei viel Sonnenschein ziehen nur wenige Wolken vorbei. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert.

Am Freitag wird die Kluft zwischen Tages- und Nachttemperaturen noch größer. Tagsüber knackt Mallorca die 20-Grad-Marke, nachts soll es im Vergleich zu den Nächten zuvor noch einen Zacken kühler werden.

Der erste Ausblick aufs Wochenende verspricht weiter steigende Temperaturen und Sonne satt. /rp

