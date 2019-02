Hauptstraße in Cala Ratjada wird barrierefrei

Die Hauptstraße im beliebten Küstenort Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca soll barrierefrei werden. Wie das zuständige Rathaus Capdepera am Donnerstag (21.2.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind die Arbeiten am Carrer d'Elionor Servera bereits in vollem Gange.

Sowohl Eltern mit Kinderwagen als auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehhilfen sollen es bald leichter haben, sich an der Straße, die quer durch den Ort führt, fortzubewegen. Vom Ortseingang aus bis zur Kreuzung mit dem Carrer Reis Catòlics wird nicht nur der an vielen Stellen durch Baumwurzeln aufgerissene Asphalt erneuert, auch die Bürgersteige werden befestigt und an Überwegen und Zebrastreifen mit abgerundeten Bordsteinkanten versehen.

Die 280.000 Euro, die für die Arbeiten anfallen, übernimmt der Inselrat von Mallorca. Voraussichtlich in drei Monaten soll alles fertig sein. Bereits im Jahr 2017 war die andere Hauptstraße im Ort, der Carrer de l'Agulla, grunderneuert worden. /somo