Can Guixe in Inca - früher Bäckerei, bald Hotel

Das geplante Hotel im ehemaligen Gebäude Can Guixe in Inca auf Mallorca soll bis Oktober fertig werden. Das erklärte der Eigentümer Antoni Navarro dem Bürgermeister Virgilio Moreno am Donnerstag (21.2.) bei einer gemeinsamen Ortsbegehung.

Moreno geht davon aus, dass die Genehmigung für den Umbau noch im März durch sein müsste. Bis zum großen Herbstrummel der Stadt sollten die Hotelzimmer dann fertig sein, meinte Navarro. Das Hotel soll acht normale und ein etwas größeres Zimmer mit Dachterrasse erhalten. Im obersten Stockwerk wird es ein Frühstückscafé geben, dass nicht nur den Gästen sondern auch dem allgemeinen Publikum offen stehe, so Navarro.

An dem Gebäude hängt das Herz vieler Mallorquiner, insbesondere der Bewohner von Inca. Bis 2017 war im Erdgeschoss die Bäckerei Can Guixe - der Grundstein für den heutigen Kräcker-Produzenten Quely. Das Hotel werde diesem Umstand Rechnung tragen. Im Erdgeschoss werde man Teile der Bäckerei erhalten. Die Fassade des Gebäudes stehe ohnehin unter Schutz. /tg