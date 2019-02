Drogenrazzia der Guardia Civil in Palma de Mallorca und Sa Pobla

Den Drogendealern auf Mallorca geht es wieder mal an den Kragen. In einer Razzia hat die Guardia Civil am Freitag (22.2.) mehrere Wohnungen durchsucht.

Seit Wochen sind die Beamten einer Bande von Drogendealern auf der Spur. Diese soll hauptsächlich in Palma de Mallorca und Sa Pobla agieren.

In den Morgenstunden ist die Guardia Civil in Wohnungen im Carrer Can Caballeria in Palma de Mallorca, in einem Gebäude im Gewerbegebiet Son Castelló und einem weiteren Haus im Carrer Gran in Sa Pobla vorstellig geworden. Die Resultate sind noch unbekannt. /rp