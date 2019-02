Mallorca hat 18 Grad mehr als Berlin zu bieten

Sonne und Temperaturen um die 21 Grad. Was will man mehr?

Sonne und Temperaturen um die 21 Grad. Was will man mehr? Foto. MZ Livecam

Die 20-Grad-Marke ist längst schon keine Hürde mehr für Mallorca. Das schöne Wetter hält weiterhin an. Auch am Wochenende ist mit viel Sonne zu rechnen.

Am Freitag (22.2.) schießt der Balken im Thermometer in Sa Pobla auf 22 Grad. Das sind 18 Grad mehr als in Berlin erreicht werden sollen. Etwas kühler ist es in Palma de Mallorca bei 19 Grad. Dazu gibt es reichlich Sonnenschein bei fast wolkenlosem Himmel.

Nachts bleibt es dafür eisig. Mit Minusgraden ist in den Bergen zu rechnen. Auf Frost ist zu achten. In Palma de Mallorca halten sich die Temperaturen gerade so über dem Gefrierpunkt.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Die Aussichten für Samstag sind schnell erklärt: Viel Sonne, Temperaturen um die 21 Grad. Am Abend kann eine leichte Brise an der Küste aufkommen. Wer tagsüber den großen Zeh ins Meer hält, findet an der Playa de Palma Wassertemperaturen von 15 Grad vor.

Schön geht es am Sonntag weiter. Jedoch sollen die Tagestemperaturen im Vergleich zum Vortag leicht sinken. Dafür wird es in der Nacht nicht mehr ganz so kalt. /rp

Hintergrund: Darum ist das Wetter gerade so schön