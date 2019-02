Polizei fasst mutmaßliche Diebe von Luxusuhren

Der Nationalpolizei auf Mallorca ist ein Schlag gegen Uhrendiebe gelungen. Die Beamten haben am Mittwoch (20.2.) zwei Männer festgenommen, die in einem internationalen Verbrechernetzwerk tätig gewesen sein sollen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, sind die festgenommenen Männer im Alter von 27 und 28 Jahren rumänischer Staatsangehörigkeit. Ihnen wird der Diebstahl von mehreren Luxusuhren vorgeworfen.

Die Masche beim Diebstahl sei die sogenannte "liebevolle Umarmung". In den meisten Fällen näherten sich Frauen Passanten, um diese nach der Richtung zu fragen, um eine Unterschrift für eine Organisation zu bitten oder auch um sexuelle Dienste anzubieten. Während des Gesprächs haben die Frauen laut den Ermittlern die Berührungen zum Gegenüber zunehmend gesteigert, bis ihnen es letztlich gelang, die Uhr zu entwenden. Wenn die Opfer darauf aufmerksam wurden, wurde auch Gewalt angewandt.

Nach dem Diebstahl machten sich die Frauen mit einem Komplizen aus dem Staub und verließen möglichst schnell die Insel, meist in Richtung Barcelona. Die Uhren wurden an einen Mittelsmann übergeben, der sie in Osteuropa verkaufte.

Den zwei festgenommenen Männern können fünf Diebstähle nachgewiesen werden, weitere 20 dem Netzwerk. Von den Uhren fehlt jedoch jegliche Spur. Der Schaden beträgt mehr als 225.000 Euro. Die Polizei hatte im vergangenen Oktober Ermittlungen eingeleitet, nachdem die Anzahl der Anzeigen rapide gestiegen war. /rp