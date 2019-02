Der Winter hat Mallorca in diesem Jahr vergessen

Was ist nur mit dem Winter los? Auf Mallorca scheint er dieses Jahr nicht mehr anzukommen. Die seit Wochen anhaltende Schönwetterphase geht weiter und weiter und weiter. Der Wetter-Redakteur würde ja gerne mal etwas Neues schreiben, aber Tatsache ist, dass es auch am Sonntag (24.2.) herrlich bleibt. Und auch am Montag. Und am Dienstag. Und am Mittwoch. Undsoweiter.

Der Sonntag startet zumindest mal mit etwas mehr Wind als die vergangenen Tage. Die Sonne scheint davon unbeeindruckt runde 13 Stunden lang vom wolkenlosen Himmel. Die Höchstwerte erreichen nicht mehr die Werte des Samstags und pendeln sich bei 15 bis 17 Grad ein, in den Bergen bleibt es wie gewohnt etwas frischer. In der Nacht gehen die Temperaturen bis auf 4 Grad im Inselinneren und rund 7 Grad an der Küste zurück.

So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die neue Woche startet, wer hätte es gedacht, mit viel Sonne. Im Tagesverlauf können sich allem Anschein nach aber tatsächlich örtlich ein paar Wölkchen an den Himmel schmuggeln. An den Temperaturen ändert sich nichts. Der Dienstag präsentiert sich ebenso schön und mild. Und ab Mittwoch steigen die Temperaturen inselweit spürbar an, am Donnerstag könnte es schon wieder über die 20-Grad-Marke gehen. Und das bei strahlendem Sonnenschein allerorten. /jk