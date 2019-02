Der Sommer auf Mallorca nähert sich Schritt für Schritt

Das schöne Wetter auf Mallorca wird immer besser. In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen langsam weiter ansteigen. Nur nachts muss weiter gefroren werden.

Der Wettergott ist glücklicherweise auf Mallorca derzeit wenig einfallsreich. Sonne, wenige Wolken, angenehme Temperaturen - so sieht es fast täglich auf der Insel aus.

Bis auf 19 Grad steigt der Balken im Thermometer in Palma de Mallorca. An der Ostküste um Felanitx bleibt es bei 16 Grad etwas kühler. Das Sonnenbad wird nur selten von Wolken gestört.

Der lange Unterrock ist nachts noch Pflicht. Bis auf zwei Grad kühlt es in Palma de Mallorca und Sa Pobla ab. In Felanitx bleibt es bei 8 Grad milder.

Am Dienstag steigen die Temperaturen auf der Insel um ein bis zwei Grad im Vergleich zum Vortag an, weshalb Palma de Mallorca die 20-Grad-Marke knackt. In Felanitx und Sa Pobla liegen die Temperaturen knapp darunter. Auch nachts kühlt es nicht mehr so stark ab. Frost kann es nur noch in den Bergen geben.

Die Aussichten auf die Mitte der Woche versprechen weiterhin Sonne und steigende Temperaturen. /rp

