Wanderhütte statt Werkhalle in den Bergen auf Mallorca

Für eine halbe Million Euro aus den Einnahmen der Touristensteuer will die Balearen-Regierung das öffentliche Anwesen Binifaldó in der Tramuntana auf Mallorca wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Eine Werkhalle wird abgerissen, stattdessen wird ein altes Gemäuer zu einer Wanderhütte hergerichtet, wie das Umweltministerium am Samstag (23.2.) mitteilte.

Das Anwesen Binifaldó liegt am Aufstieg zum Puig Tomir. In den 1950er Jahren wurde dort eine Abfüllanlage für Quellwasser errichtet. In den 70 und 80er Jahren entstand auf dem Gelände eine zusätzliche Werkhalle, die zudem erweitert wurde. 2008 schloss das Unternehmen. Nun sollen die alten Maschinen und die Halle entfernt werden, um das Gelände in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. /tg